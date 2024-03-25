حياة كريمة.. فحص وعلاج 1539 مواطناً في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها في قرية الورق بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

خدمات طبية متكاملة

استفاد من خدمات القافلة، التي استمرت ليومين، 1539 مواطنًا، وجرى تقديم خدمات طبية متكاملة في 11 عيادة تخصصية شملت الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن.

تحاليل طبية وأشعة:

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، إنه تم إجراء 265 تحليلًا طبيًا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، و48 حالة أشعة بين أشعة سينية وأشعة تليفزيونية، فضلاً عن نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 850 مواطنًا.

الكشف المبكر عن الأمراض

في إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم إجراء 200 فحص طبي لعدد 99 مواطنًا، وجرى تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 11 مريضًا، وتحويل 8 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

فحص أحد الأطفال

ومن جانبها، تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، وإدارة مستشفى كفرالشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، على تعاونهم وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.