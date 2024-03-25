اختلس 3 ملايين جنيه .. إحالة العضو المنتدب لشركة عالمية للمحاكمة (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا العضو المنتدب لشركة وي ريفريش العالمية للاستيراد والتصدير للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاستيلاء علي مبلغ 3 ملايين جنيه.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم استولى بغير حق علي أموال جهة عمله بأن استولى على البضائع البالغ قيمتها 3 ملايين جنيه والمملوكة لشركة وي ريفريش للاستيراد والتصدير، وكان ذلك حيلة بأن أخرجها من مخازن الشركة المحفوظة بداخلها بزعم توريدها للجهات المتعاقدة مع الشركة جهة عمله

وتحصيل قيمتها لحسابات الشركة إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنيه التملك ودون توريد قيمتها للشركة