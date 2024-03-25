إصابة محمد العمروسي .. أعراض تنذر بحدوث الأزمة القلبية

تعرض الفنان محمد العمروسى لأزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى وأجرى عملية قسطرة فى القلب.

وكتبت الفنانة مي فاروق خطيبة الفنان محمد العمروسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، «الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر ، ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير ياحبيبي، تجربه صعبه عليا وخضه شديده لكن لطفه دائما بيسبق حمد الله علي سلامتك يارب ما اشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد، أزمه وعدت ياحبيبي ونرجع أحسن وأقوي، ربنا يخليك لحبايبك وليا وماتشوف اي مكروه، ربنا فعلا قبل مايبلي بيدبر».

تحدث النوبة القلبية، والتي تسمى احتشاء عضلة القلب، عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم.

وكلما زاد الوقت الذي يمر دون علاج لاستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يلحق بعضلة القلب.

مرض الشريان التاجي (CAD) هو السبب الرئيسي للأزمة القلبية. والسبب الأقل شيوعًا هو التشنج الشديد أو الانقباض المفاجئ للشريان التاجي الذي يمكن أن يوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب.

أعراض الأزمة القلبية عند الشباب

الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية هي

ألم في الصدر أو عدم الراحة. تتضمن معظم النوبات القلبية شعورًا بعدم الراحة في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه ويستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ثم يعود. يمكن أن يشعر الانزعاج بالضغط غير المريح أو الضغط أو الامتلاء أو الألم.

الشعور بالضعف أو الدوخة أو الإغماء. قد تندلع أيضًا في عرق بارد.

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

ألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق في التنفس. غالبًا ما يأتي هذا مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر، ولكن يمكن أن يحدث ضيق في التنفس أيضًا قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.