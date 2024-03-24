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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت ريهام سعيد صورًا من مسلسل قلوب، وعلقت «مسلسل قلوب بعد العملية الأولى»، وصورة أخرى معلقة «من برنامج صبايا بعد العملية الثانية بسنة».

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وظهرت ريهام سعيد في الصورتين بتغيير في الشكل واضح، فالصورة الأولى ملامحها كانت كما هي أما الصورة الثانية وبعد مرور سنة فكانت ملامحها مُتغيرة خاصة ناحية العين.

وكانت قد أعلنت ريهام سعيد على حسابها الشخصي على الفيسبوك، “سأختفي لمدة طويلة حتى تعود  لي روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير اوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليّا سهل أوي ومش عارفة أتعامل مع حد، كله إلا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير”.

ريهام سعيد 
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