تسريحة شعر جديدة .. هنا شيحة تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة كاجوال بسيطة، مرتدية توب باللون الأسود مع بنطال جينز كاجوال واسع بطريقة مميزة، واستكملت إطلالتها بارتداء الاكسسوارات الملفتة الملونة في الرقبة واليد.

وخطفت هنا شيحة الأنظار بتسريحة شعر جديدة، حيث ظهرت بالشعر القصير الأصفر المموج، أعلى الكتف بطريقة جذابة للأنظار.

واعتمدت هنا شيحة على المكياج الناعم فاختارت اللون البني في الشفاه، مع لمسات بسيطة مع الايلانير لإبراز العين والايشادو اللامع.