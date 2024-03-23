بالشال الفلسطيني.. نسرين طافش تخطف الأنظار

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة الجمهور بمجموعة صور جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نسرين طافش بإطلالة كاجوال بسيطة، مرتدية توب باللون الأبيض مع بنطال جينز بسيط، ونسقت معه الشال الفلسطيني مطرزا ببعض الخيوط اليدوية.

واعتمدت نسرين طافش في إطلالاتها على البساطة، فتخلت عن ارتداء الاكسسوارات واكتفت بالحلق صغير الحجم في الأذن وتركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت نسرين طافش المكياج الهادئ، فاختارت اللون الوردي في الشفاه، مع البلاشر الهادي على الوجنتين مع تركيب الرموش الصناعيه البسيطة.