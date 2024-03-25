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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لافتة إنسانية مؤثرة من لاعبي الزمالك تجاه أحمد رفعت.. ما هي؟

أحمد رفعت
أحمد رفعت

يستعد لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك لتقديم مفاجأة مؤثرة في دعم أحمد رفعت، لاعب النادي السابق ونجم نادي مودرن فيوتشر الحالي، خلال مواجهتهم المرتقبة في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

يعاني رفعت حاليًا من أزمة صحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، وما زال يتلقى العلاج في المستشفى.

وعلم صدي البلد، أن لاعبي الزمالك ينوون ارتداء تيشرتات مطبوع عليها صورة أحمد رفعت خلال عمليات الاحماء قبل بداية المباراة المقبلة، كجزء من تجسيد الدعم المعنوي له.

 كما تم التنسيق مع إدارة النادي لتحضير لافتة خاصة لرفعت، احتفاءً بروحه القتالية ودعمهم المستمر له في هذه الفترة الصعبة.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين في السابع من أبريل. 

وسيتم خلال الساعات القادمة اتخاذ القرار بشأن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة، بعد تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

أحمد رفعت الاتحاد السكندري الكونفدرالية الإفريقية نادي مودرن فيوتشر نادي الزمالك

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