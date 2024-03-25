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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا يحدث بمجمع الشفاء الطبي في غزة؟.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف التفاصيل

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مستمر، حيث تطالب المرضى والسكان الذين يعيشون في محيط المجمع بضرورة إخلاء منازلهم وإخلاء المجمع والتوجه باتجاه المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

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وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، "هذه المطالبة تأتي وسط إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية صوب أبنية مجمع الشفاء الطبي وكذلك القصف المستمر للمنازل المجاورة له".

 

وتابع: "ثمة مناشدات من العائلات الفلسطينية التي تسكن في تلك المنطقة بضرورة أن تتدخل المؤسسات الإغاثية الدولية للعمل لإخلائهم من هذا الجحيم الذين باتوا يعيشون فيه منذ 8 أيام، حيث يطلق القذائف والرصاص باتجاه المجمع".

 

وواصل: "ما يحدث في مجمع الشفاء الطبي تكرر أمس واليوم في مجمع ناصر في مدينة خان يونس وكذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أغلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية مداخله بالسواتر الترابية وطالبت الموجودين فيه بإخلائه".

مجمع الشفاء

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