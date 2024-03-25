عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي.. شاهد

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي.

وأكد "جبر"، أن هناك توغلا لقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، فيما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطنيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.
 

وأشار إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.
 

رفح الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مستشفى ناصر خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

قيمة عيار 21 الآن.. آخر تحركات الذهب اليوم الإثنين 25 مارس| تعرف عليها

أول جلسة بعد وفاة الموسيقار.. بعد قليل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

يتاجر بالدولار.. تحقيقات موسعة مع أجنبي سقط في قبضة مباحث أكتوبر

رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. 4 فئات مستثناة

حظر النقاب فى المدارس بداية العام الدراسي الجديد..تعرف على عقوبة التمييز بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

بأحضان والدها.. ابنة أحمد صيام تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ