أهلاوي أم زملكاوي.. تصريحات جريئة من مدحت شلبي.. ويؤكد: أنا ملك الخروج عن النص

حل الإعلامي مدحت شلبي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

الخروج عن النص

وقال مدحت شلبي :" أنا بحب أكون كوميديان على الشاشة وميكونش كلامي جد بشكل مبالغ فيه ، وأحب أكون كوميديان وأنا ملك الخروج عن النص لكن بشياكة مش اوفر ".

وتابع مدحت شلبي:" أنا كنت ظابط شرطة مش محترف ، وانا اشتغلت سنة واحدة في إطار الأمن العام وتم تعيني في قسم النزهة وكنت لاعب في منتخب الشرطة اللي بيلعب في الدوري".

ولفت مدحت شلبي:" طوال فترة خدمتي في الشرطة كانت في الإطار الرياضي ".

أهلاوي أم زملكاوي

وقال مدحت شلبي :" طول عمري لاعب كرة قدم حتى من قبل التحاقي بكلية الشرطة ".

وأضاف مدحت شلبي: "عقب نهاية كارير كرة القدم؛ اشتغلت في مجال التدريب وحصلت على دورات تدريبية في مصر وخارج مصر".

وتابع مدحت شلبي:"ماينفعش أقول النادي اللي لعبت فيه عندما كنت صغيرا؛ لأن البعض بيحسبنا على هوية نادي بعينه ".

وأكمل مدحت شلبي:" لازم أتخلص من هويتي الرياضية بالأفعال والأقوال "، مضيفا:" ربما الأهلي حظه حلو شوية معايا لما بعلق على مباريات الأهلي والزمالك ".

وتابع مدحت شلبي:" مراتي ماتعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي، وجوجل مايعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي".

الانتماء الكروي

وقال مدحت شلبي :" يجب أن تظل هويتي وانتمائي الكروي في الظل ولا يتم الإعلان عنها للجميع".

وأضاف مدحت شلبي: "أقسم بالله في تقديم البرامج او التعليق على المباريات لا يوجد لدي هوية مسبقة وأنا بعلق على المباريات، والناس مش هتصدقني لو أعلنت عن هويتي وانتمائي الكروي والرياضي سواء كنت اهلاوي أو زملكاوي ".

بيبو وبشير

وعلق مدحت شلبي على التعليق الشهير الخاص به" بيبو وبشير .. بيبو والجون"، قائلا:" كانت فاتحة خير على بشير التابعي وبعدها احترف، بشير التابعي في تركيا ".

وقال مدحت شلبي:" بعد المباراة تحدثت مع بشير التابعي وقلت له أنا مقصدش حاجة أنا بوصف المباراة واللقطة ".

وأضاف مدحت شلبي مازحا :" سامحني يا بشير الله يخليك أنا كنت بوصف الماتش بس “، مضيفا:” جمهور الكورة ملوش حل وبيحب يمسك الإفيهات للنادي المنافس ".

وأكمل مدحت شلبي:" لو أطلقت على حياتي اسم ساسميها " هذا من فضل ربي"، وانا في حياتي مكنتش أحلم باللي أنا فيه دلوقتي".

معلول حط الزغلول

وعلق مدحت شلبي على الإفيه الشهير له في إحدى مباريات الأهلي والزمالك وهو "معلول حط الزغلول"، قائلا:" لما اتهاجمت بسبب الإفيه ده جبتلهم أغنية لمحمد العزبي فيها نفس الجملة ".

وقال شلبي:" أنا اتوقفت عن التعليق ساعتها وكان باقي 4 ماتشات انا مش بعلق عليهم أصلا".

وأضاف:" الأمر مكنش فيه حاجة خالص ومكنش مقصود به أي حاجة خالص كما تم الترويج لها على السوشيال ميديا ".

مباريات الأهلي والزمالك

قال الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، إن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة بفوز الأهلي على الزمالك 6 - 1، كانت فاتحة الخير عليه في التلفزيون المصري، وبدأت الإدارة تنظر له نظرة ثانية.

وقال شلبي، :" أنه أكثر مذيع في التاريخ قدم مباريات الأهلي والزمالك، ولم يتخطاه أي مذيع على مر تاريخ المعلقين الرياضيين في مصر قدم هذا العدد.

وأضاف شلبي أنه دائمًا ما يحرص على إخفاء هويته التشجيعية، فلا أحد يعرف هل هو أهلاوي أم زملكاوي، حتى زوجته لا تعلم هذه المعلومة، وقال على سبيل الفكاهة، قبل وفاتي بدقائق سأخبركم أي فريق أشجع.