عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لم تكتف بفلسطين واليمن.. الولايات المتحدة تسعى لزرع الفتنة في ليبيا |تقرير

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند

يبدو أن منطقتنا كتب عليها أن تعيش في تقلبات وصراعات دائمة، وكلما قررت التقاط أنفاسها وتجاوز أزماتها عادت الخلافات المدعومة من الخارج؛ لتطفوا على السطح مرة أخرى خاصة تلك التي تدعمها وتروح لها الولايات المتحدة الأمريكية سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن أو السودان ومن قبلهم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكما ساهمت واشنطن في تأزم الأوضاع داخل كثير من الدول العربية وفي مقدمتها فلسطين المحتلة واليمن؛ لتنفيذ "أهدافها ودعم الدولة العبرية"، تعمل أيضا على أن يستمر الخلاف بين الأشقاء في ليبيا، التي "يطمح الجميع أن تعبر الفترة الحالية وتصل لفترة أكثر استقرارا وتناغما بين اللاعبين السياسيين كافة".

التدخل الأمريكي بليبيا 

وعاد الخلاف من جديد بين الأطراف الليبية بسبب التدخل الخارجي السافر في الشأن الداخلي الليبي والذي يعمل بإستمرار على افتعال الخلافات بين القادة السياسيين والعسكريين في البلاد؛ بهدف تأجيج الصراع وخلق أزمة سياسية وعسكرية جديدة تضمن بقاء الساسة المواليين للدول الغرب في السلطة والدفع بقادة عسكريين جدد خلافاً للقادة الحاليين الرافضين لهذا التدخل الأجنبي.

وبعدما اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يطمح الشعب الليبي في الوصول إليها منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وضرورة إنهاء الانقسام العسكري القائم بين معسكري الشرق والغرب، تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية سراً للدفع بقائد جديد للقوات المسلحة العربية الليبية.

بتقارير ممولة.. أمريكا تخلط الأوراق داخل ليبيا لفرض أجندتها قبل الانتخابات |قراءة

ليبيا.. المبعوث الأممي يحث على تشكيل حكومة موحدة تقود للانتخابات

وأصدر محمد المنفي قراراً في 14 مارس الجاري ينص على ضم قتلى وجرحى قوات الجيش الوطني الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، إلا أن الشارع الليبي في طرابلس وبتوجيهات من دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية رفض هذا القرار.

ورغم أن واشنطن أكدت علنا دعمها لمساءلة توحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام، إلا أنها في الخفاء ترفض تماماً فكرة تواجد المشير خلفية حفتر في المشهد السياسي والعسكري، وتعمل بشتى السبل لتشويه صورته أمام المجتمع الليبي على أنه أحد أسباب الانقسام، وعلنا تدعم تواجده في منصبه وأنه في حال توحيد المؤسسة العسكرية سيكون المشير قائداً لها.

أهداف أمريكية مسمومة

وعلى صعيدٍ أخر تعمل واشنطن بحسب مصادر ليبية متعددة على تجهيز قائد أخر لقيادة المؤسسة العسكرية في البلاد وهو قائد اللواء (444)، محمود حمزة، وهو ما تبين خلال زيارة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لمقر اللواء للإشراف على تدريب اللواء (444)، وهو ما يجعل محمود حمزة مرشح واشنطن لهذا المنصب.

ويرى بعض المحللين السياسيين في ليبيا، أن واشنطن لطالما كانت رافضة لتواجد المشير حفتر في المشهد السياسي أو العسكري الليبي، والدليل على ذلك تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وعدد من المسؤولين الأمريكيين المعادية للقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي قبيل الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المزمع أن تنعقد في 24 ديسمبر 2021.

وبعد أن تم الإتفاق في أبريل 2021 على أن تكون الانتخابات الرئاسية أواخر العام نفسه، قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المشير حفتر هو أحد العقبات الرئيسية أمام توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

واليوم ومع خطوات تشكيل حكومة موحدة في البلاد للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات رئاسية، بدأت واشنطن تعيد السيناريو من جديد وتعمل عبر مؤسسات مدعومة من الخزانة الأمريكية للعمل على تشويه صورة الرجل الوطني، وهو الهدف من تقرير منظمة العفو الدولية التي ألقت باللوم كله على المشير حفتر في موت الالاف في فيضانات درنة.

ليبيا الولايات المتحدة الامريكية فلسطين محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي محمود حمزة البنتاجون المشير خلفية حفتر ريتشارد نورلاند منظمة العفو الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: اكتشاف مقبرة جماعية في ليبيا تضم 65 جثة

ليبيا .. حكومة الدبيبة تعلن خروج معبر راس جدير عن السيطرة وإغلاقه حتى إشعار آخر

الدبيبة يرفض قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار

ترشيحاتنا

الجو هيتحسن.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم على تلك المحافظات

كولر يعدل برنامج الأهلي قبل رحلة تنزانيا.. تفاصيل

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

أهلاوي أم زملكاوي.. تصريحات جريئة من مدحت شلبي.. ويؤكد: أنا ملك الخروج عن النص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ