أحكام المرأة في رمضان.. أمور مهمة لكل مسلمة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أحكام المرأة في رمضان تهم كل امرأة مسلمة وتفيدها في كيفية أداء العبادات خلال هذا الشهر الكريم.

أحكام المرأة في رمضان

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه يجوز للمرأة الخروج لأداء الصلوات المفروضة أو التراويح في المسجد.

وأضاف المركز، أنه يجب على المرأة قبل الخروج لأداء الصلوات في المسجد، استئذان الزوج وعدم الخروج متعطرة، وينبغي أن ترتدي ملابس ساترة.

وأشار إلى أنه لو خافت المرأة الحامل أو المرضع من وقوع ضرر عليها أو سبب الصيام مشقة لها فيجوز لها الفطر مع قضاء هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان ولا يجب عليها الفدية أو الكفارة.

وأشار المركز إلى أنه في حال نزول العذر الشهري على المرأة في نهار رمضان، فإنها بذلك تعتبر مفطرة وعليها القضاء ولا يتطلب منها ترك الطعام والشراب باقي اليوم.

وذكر المركز، أنه يجوز للمرأة استعمال أدوية طبية تؤخر نزول الدورة الشهرية باستشارة الطبيب المختص، وإن كان من الأولى ألا تفعل ذلك لأن العذر الشهري طبيعة خلقها الله عليها.

وأكد أن المرأة لو طهرت من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر يجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر الكريم وعليها قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.

كما يجوز للمرأة تذوق الطعام أثناء الطهي في نهار رمضان مع الحرص على عدم وصول شئ منه إلى الجوف.

وضع المكياج في رمضان

وأوضح، أن وضع المرأة المكياج في نهار رمضان لا يفسد الصوم، ولكن يجب عليها تجنب الخروج بزينتها أو تتزين لزوجها في نهار رمضان.

وأكد مركز الأزهر، أن جهد المرأة ومشقتها في إعداد الطعام والأعمال المنزلية، له ثواب كبير ولها أن تستثمر هذا الوقت في الذكر وقراءة القرآن.

وقال المركز إنه يجوز للمرأة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في مسجد قريب ولو لساعات قليلة مع أداء الصلوات المفروضة بعد إذن زوجها.

وأشار إلى أن زكاة الفطر عن المرأة يخرجها من يعولها كالزوج أو الأب أو الإبن ويجوز لها أن تخرجها عن نفسها.