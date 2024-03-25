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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طفلة تسأل: لماذا لا تؤم المرأة الرجال في الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول ليه المرأة لا تؤم الصلاة بالرجال؟.

طفلة تسأل: لماذا لا تؤم المرأة الرجال في الصلاة؟

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، اليوم الاثنين: "لأن المرأة ابتليت خلقة بحاجة مخالفة لشروط الصلاة وهى الحيض، فراحوا مرتبين هذا الترتيب علشان لو داهمها الحيض تخرج من الصلاة".

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها".

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برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة شهر رمضان برنامج نور الدين لماذا لا تؤم المرأة الرجال فى الصلاة الصلاة شهر رمضان 2024

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