طفل يسأل: ليه الراجل بياخد أكثر من المرأة في الميراث؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب ليه الراجل لو مخلف ولد يأخذ الورث كله، لكن لو مخلف بنت تأخذ الثلثين والباقى لناس ثانية فى العائلة؟

طفل يسأل: ليه الرجل بيأخذ أكثر المرأة فى الميراث؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان، اليوم الاثنين: "أنت مش عارف فى المواريث كويس، الراجل و مات وعنده ولد واحد يأخد التركة كلها، ولو عنده جد وجده للولد هيأخدوا الثلث، وهو هيأخ باقى التركة، ولو البنت هتاخد النصف، وابن عمها أو أى حد ثانى له حق فى الورث، فى مقابل عليه نفقة هذه البنت عند احتياجها لهذه النفقة".

وتابع: "الولد بيأخذ أكثر من البيت فلا الورث، لأنه مكلف بالمهر وبالنفقة على الأب والأم ومكلف بالنفقة على زوجته وأولاده، تكليف بيحكم عليه فى المحكمة، فعلشان كده بيأخد شيئ يساعده فى هذا الترتيب".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.