طالب يسأل: هل المساواة بين الرجل والمرأة من الإسلام؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول : هل المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء أمر صحيح في الدين؟

طالب يسأل: هل المساواة بين الرجل والمرأة من الإسلام؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان، اليوم الاثنين: "هناك فرق بين المساواة والتساوى، المساواة راجعة إلى العدالة، لكن التساوى راجع الكم، فلما نكلم الأجانب بنقول لهم التساوى بيكون فى الكم، لكن ربنا أمرنا بالمساواة وهى العدالة، وليس التساوى لأنه غير حقيقى، فلا يجوز تساوى بين الشجرة والبقرة والحائط وغيره".



برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.