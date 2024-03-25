هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟.. علي جمعة يوضح بالأدلة التاريخية

هل عمل المرأة حرام؟، أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أن المرأة في الإسلام أنصفها النص الشرعي والقرآن والسنة، متابعًا: "المساواة بين الرجل والمرأة أمر لابد منه وهذه المساواة في أصل التكليف والحقوق والواجبات حتي لو اختلفت الهيئات والأدوار والمراكز القانونية والخصائص والوظائف".

علي جمعة: الإسلام لم يحرم عمل المرأة و90 إمرأة تولت شئون الحكم

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان، اليوم الاثنين: "المرأة في الإسلام صارت وراء الكفاءة ولم يحرم الإسلام في تاريخه عمل المرأة فخرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب.. تولت المرأة السلطانة والرئاسة والملك ولما قومنا ببحث في هذا المقام وجودنا 90 امرأة رئاسة الدولة باختلاف أسمائها الأميرة والسلطانة والخانم والهانم والملكة.. للأسف في المناهج لا يذكرون ولا واحدة.. قد يذكرون شجرة الدر ولكن يوجد 90 امرأة تولت الحكم منذ الإسلام".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟

وفي جواب سائل يقول: هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدم على زواجها أو العكس؟، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.