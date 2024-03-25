طالبة تسأل: يمنعون الفتيات من الإنشاد فهل صوت المرأة عورة؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول لماذا يمنعون بعض الفتيات من الإنشاد الدينى بحجة إن صوت المرأة عورة؟.

علي جمعة: صوت المرأة ليس عورة

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان، اليوم الاثنين: "مين اللى قال إن صوت المرأة عورة، أنتى سمعتى كده، لأ صوت المرأة ليس عورة، هى دى الإجابة على سؤالك".

برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.