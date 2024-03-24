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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: 70 مليون مشرد بالعالم يمثلون مشروعا إرهابيا وسط تجاهل أممي

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالي لما أرسل الرسل وأنزل الكتب أمرنا بعدم أذية الناس، حتي قال النبي محمد صلي الله وعليه وسلم قولا صار قاعدة في كل الفقه الإسلامي فقال: "لا ضرر ولا ضرار"، متابعا: "النبي نهي عن أن نضر أنفسنا أو نوقع الضرر على الناس وهذا معني ذلك الحديث المتفق عليه في صحته.. لا ضرر توقعه بنفسك أو لا ضرار أو توقع الضرر بالناس".

علي جمعة: 70 مليون مشرد فى العالم مشروع إرهابي وسط تجاهل أممي

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الأحد: "النبي محمد قال خلال خطبة الوداع: "أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم".. وعلم من ذلك عدم إيذاء المسلمين.. وقال الرسول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. وكل هذا جعل عدم إيقاع الأذية بالناس من أساس الدين".

وتابع علي جمعة: "إيقاع الأذية بالناس من المحرمات وقد تكون الكبائر وفيها محاسبة وفيها عقوبة في الدنيا والأخرة.. والله سبحانه وتعالي عن أن نوقع الأذية بالناس.. وهذه قاعدة كبري في دين المسلمين والعصر الحديث اشتمل على الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وأصبحت منتشرة حتي أصبحت تكاد تكون مع كل أحد من بني البشر.. ويوجد حاليا 70 مليون مشرد خرجوا من ديارهم بسبب الحرب أو الاحتلال وغيرها من الأسباب.. 70 مليون انسان في العراء وهم فقراء لا دار لهم ولا مال ولا وطن ولا سكن.. 70 % منهم مسلمين.. 70 مليون مشرد في العالم منهم 50 مليون من المسلمين وتحدثنا مع الأمم المتحدة بأنهم مشروع للإرهاب لأننا أمام شخص مشرد ولا يتعلم ويقع تحت وطأة قسوة الحياة بكل المعاني ويجمع بين الجهل والفقر الذي يؤدي المرض ويؤدي إلى الصدام ونرغب في التواصل مع هؤلاء المشردين لحمايتهم والحفاظ عليهم".

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برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر لا ضرر ولا ضرار نور الدين برنامج نور الدين

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