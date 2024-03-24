حكم نشر الحياة الخاصة بهدف الربح.. علي جمعة: دخلنا زمن سلب العقول

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول إن بعض الأشخاص يصورون حياتهم وحياة زوجاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الربح والشهرة، فهل أموالهم هذه حلال؟

ما حكم نشر الحياة الخاصة بهدف الربح؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع خلال شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن زمن سيأتى سيسلب الله عقول أهل ذلك الزمان، ويبدوا أننا دخلنا فى بدايته، وهذا كلام خارج منظومة التعقل والحكمة، والعلة فى هذا إننا جعلنا النشاط سابقا للتفكر، فى حين أن التفكر هو الأساس قبل النشاط، وعبد الواحد يحيى يشير إلى هذا ونبه على هذا تنبيها شديدا وهذا من بلاء العصر".

وأوضح: "اللى عاوزين يحققوا أى ربح من أى نشاط، هذا مخالف للتعقل والتفكر".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.