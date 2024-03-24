هل تسجيل المكالمات لإثبات الحق تجسس؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول هل برنامج تسجيل المكالمات يعد نوع من التجسس حتى لو هستخدمه فى أمر يرجع حقوق الناس.

هل تسجيل المكالمات لإثبات الحق تجسس؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع خلال شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: القانون ينص على أن التسجيل يجب أن يكون مؤيدا من الجهات القضائية، وهناك أنواع تسجيل تقبل عند القاضى، وهناك أنواع لا تقبل ويعتبره القاضى تعدى".

وأوضح علي جمعة: "نصح الناس بألا يعتدى بعضهم على بعض بهذه الكيفية، والمصيبة الآن إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقولك ما لم تقل، وأنت لم تنطق بهذا ولا تعرفه عبر برامج وهذا هارم من هوارم المروءة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.