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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إجابة مفاجئة من علي جمعة على سؤال طالبة بشأن سفر المرأة دون محرم

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة، حول ليه حرام البنت التى عمرها أقل من 20 عاما لو حصلت على منحة دراسة تسافر بدون محرم؟. 

ليه سفر المرأة بدون محرم حرام؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان، اليوم الاثنين: "لا تسافر من غير محرم، ده النبي حلها لك، لما جاء له خباب بن الأرت، وقال له استعرض بنا الوادي يا رسول الله، ولينصرنى الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء أو إلى الحيرة في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها".

وتابع علي جمعة: "العلماء قالوا هل الطريق هو أمن ولا فى قطاع طريق، قولنا لهم الطريق أمن بنسافر فى المطار والطيارة، قالوا يجوز للبنت تسافر وحدها". 

وأضاف علي جمعة : "طيب إيه حكاية (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)، آه دى كانت قضية أمن دولة، كانت البنت تسافر و اللى حوالين المدينة عاوزين يقتلوا المسلمين ولما اتكرر الأمر أكثر من مرة لما بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها فتخرج الجنود للقتال وتحريرها فهذا هينهك الجنود، فسيدنا النبي قال هذا الحديث".

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برنامج نور الدين، الذى يعرض خلال شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة ليه سفر المرأة بدون محرم حرام شهر رمضان نور الدين برنامج نور الدين

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