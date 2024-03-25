طفل يسأل: ليه النساء أكثر أهل النار؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طفل ليه أغلب أهل النار من النساء زى ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل دى فطرة عند النساء إنهم يذنبوا أكثر من الرجال؟.

طفل يسأل: ليه النساء أكثر أهل النار؟

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار أيام شهر رمضان 2024، اليوم الاثنين: "لأ دى مش فطرة، ده صفات تانى منها الاستهانة بالتعليم، المرأة عبر القرون لم تهتم بالتعليم، فاللى حصل حاجة بنسميها فى علم الاجتماع، امرأة ألف ليلة وليلة، اللى هى كنا زمان نقول إمراة الكنبة والشلت، الرغى ويجيبوا فى سير الناس وغيبة ونميمة، والحاجات دى كلها فى الصورة النمطية للمرأة".

وتابع: "بعد كده ربنتا من علينا وفاق الناس فى القرن التاسع عشر، ابتدأ الناس بتعليم البنات، ومحمد على باشا فتح مدرسة وتعلم فيها 60 بنت، وبدأ من هنا مشوار التعليم اللى غير وجه مصر، ووجه العالم كله، لما اتعلمت راحت هذه الصفات وأغلبها اللى جاية من الجهل والأمية والحبسة، وجاية من الاهتمام بعالم الأشياء دون عالم الأفكار، واليوم البنت وزيرة وسفيرة ومفكرة، وكاتبة، كل ما كانت المرأة تخرج وتتعلم كل ما الصورة النمطية بتاعت ألف ليلة وليلة مش موجودة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.