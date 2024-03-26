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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شركة آبل تفاجئ محبيها بميزة جديدة لهواتفها.. فما هي؟

شركة آبل تفاجىء حامليها
شركة آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لهواتفها ..فما هي؟

 تسعى شركة آبل كعادتها لإجراء عدة ترقيات لهواتفها من وقت لآخر، وتعد آخر التعديلات التي أعلنت الشركة عن تخطيطها للقيام بها هي زيادة كلا من الذاكرة العشوائية وسعة التخزين لهاتف "آيفون 16 " وذلك حتى تتناسب مع المزايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

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وفقا لموقع “techtimes” من المتوقع أن تأتي الإصدارات الأساسية من “هواتف آيفون 16 ” مزودة بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت أو مساحة تخزين داخلية تصل إلى  256 جيجابايت أو كلاهما معًا، وذلك لمنح تقنية الذكاء الاصطناعي المساحة الكافية للعمل على نحو مناسب في حين يتوقع آخرون أن الشركة تخطط في الوقت الحالي للاعتماد على ذاكرة التخزين “NAND flash” بدلاً من الذاكرة العشوائية فيما يتعلق بمهام تقنية الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر تحتاج “هواتف آيفون 16 ”إلى بعض الدعم الإضافي لتقديم مزايا تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعد بها شركة آبل وذلك مع الالتزام بتطبيق سياسة خصوصيتها في الوقت ذاته.
 

هواتف آيفون 16 نظام iOS 18 الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي ذاكرة التخزين

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