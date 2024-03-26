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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى وفاة شوقي شامخ.. أهم محطاته الفنية

شوقي شامخ
شوقي شامخ

تحل اليوم ، ذكرى  الفنان الراحل شوقي شامخ.

وفي السطور التالية، نستعرض معلومات عنه :


١- ولد شوقي شامخ في الخامس والعشرين من يوليو ١٩٤٩.

٢- حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1972.

٣- عمل في بدايات حياته مراجع ‏حسابات بالتربية والتعليم.

٤- اتجه للتمثيل، وبدأت رحلته الفنية على المسرح، ومن أشهر أعماله المسرحية: "شاهد ما شافش حاجة" و"الأستاذ".

٥- شارك في العديد من المسلسلات الناجحة، أبرزها: "أرابيسك" و"ليالي الحلمية"، و"زيزينيا"

٦- تزوج من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب نسرين وأحمد.

٧- توفي في السادس والعشرين من مارس عام ٢٠٠٩، إثر وعكة صحية مفاجأة.

شوقى شامخ

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