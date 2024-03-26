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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مدبولي: أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي.. وفيه سلع بتزيد 60% في أسبوع.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع.. أحمد موسى يوجه رسالة إلى أهالي المطرية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

مدبولي: أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي.. وفيه سلع بتزيد 60% في أسبوع.. فيديو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

 


رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل زي ما زادت عشان المواطن يشعر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح.

وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،: "الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضو تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

 

ملحمة في حب مصر.. أحمد موسى يوجه رسالة إلى أهالي المطرية
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته بحفل إفطار المطرية الذي تم تنظيمه في منطقة «عزبة حمادة» بأحد أحياء القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الإفطار يعبر عن مصر وشعبها.


مي عمر: محمد سامي بيزعق وبينفعل عليا في موقع التصوير قدام الناس
قالت الفنانة مي عمر: “محمد سامي مأقنعنيش أني أظهر فى نعمة الأفوكاتو من غير ميك أب لأني أحب التمثيل وأحب أعيش الشخصية ولو دا شكلها هعمله”.

 

ببلاش.. وفاء مكي تعلن إجراءها عملية تكميم معدة
كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل إجرائها عملية تكميم معدة، قائلة: عملتها ببلاش لأني غير قادرة على تكاليفها و تحت إشراف الدكتور محمد شاكر، ومقدرش أكذب وأنافق على الجمهور".

 

اتحاد الصناعات: انخفاض في أسعار السلع والمنتجات وسيستمر.. فيديو
علق كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، على  اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين بشان أسعار السلع.

 


مدحت شلبي مازحا: مين مبيحبش الفلوس.. ومتعتي في هذا الأمر
قال مدحت شلبي:"أنا بستمتع لما بسعد اللي حواليا بالفلوس اللي معايا"، وتابع ساخرا:" مين مبيحبش الفلوس".
وتابع مدحت شلبي:" أنا كنت ظابط شرطة مش محترف، واشتغلت سنة واحدة في إطار الأمن العام وتم تعييني في قسم النزهة، وكنت لاعبا في منتخب الشرطة اللي بيلعب في الدوري".


نزار الفارس: رانيا يوسف حجزتلي سويت كامل عشان أعمل حوار معاها
قال الإعلامي نزار الفارس، إنّ الفنانة رانيا يوسف حجزت "سويت" كامل لإجراء الحوار معه، موضحًا: "كانت محترمة للغاية معي".
وأضاف الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أما بالنسبة إلى ما يقال بخصوص بكائي لدى الفنانين الذين أإجري الحوار لديهم حتى لا أدفع لهم مقابل الظهور معهم أو تكلفة اللوكيشن وغيرها".



تخفيضات 20 % في 48 ساعة.. مفاجأة سارة بشان أسعار السلع
كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين.

توك شو مصطفى مدبولي الوزراء أحمد موسى مي عمر

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