تخفيضات 20 % في 48 ساعة.. مفاجأة سارة بشان أسعار السلع

كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع التجار والمنتجين.

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" عقدنا أكثر من 15 اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزارة التموين منذ أسبوعين وحتى الآن من أجل تخفيض أسعار السلع ".

وتابع علاء عز :" تم التوافق على أن جميع الشركات والمنتجين والمستوردين سوف يقومون بتحقيق خفض فوري في أسعار السلع خلال هذه الأيام ".

وأكمل علاء عز :" هناك إجراءات إدارية تتم بين المنتجين والسلاسل التجارية وسوف نصل لنسبة تخفيضات من 15 ل 20 % للعديد من السلع الأساسية خلال 48 ساعة ونصل لـ 30 % نسبة انخفاض مع دخول العيد ".

ولفت علاء عز :" 15 % نسبة التخفيض في الدقيق والأرز والمكرونة ، و20 % نسبة تخفيض في الفول والعدس".