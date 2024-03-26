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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لقطة و خصم لن يتكرر على النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي

صدى البلد

هل تبحث عن نظارة صوتية ذكية بمواصفات وإمكانيات مميزة فيمكنك تجربة النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي.

والتي قد أطلقتها الشركة وتأتي النظارات بتصميم قابل للتخصيص مع 6 إطارات تعد قابلة للتبديل.

على الجانب الآخر يمكن تخصيص النظارات وفقًا لمتطلبات الرؤية التي تختلف من شخص لآخر ويعد الصوت هو المحور الرئيسي لهذه النظارات والتي تستخدم تقنية توصيل الهواء للمساعدة في توصيل الصوت إلى قنوات الأذن.

وتتميز  النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي بأحتوائها على  مكبرات صوت تعمل بالموجات فوق الصوتية لتوفر تجربة صوتية واضحة.

تأتي النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي بتقنية تقليل ضوضاء المكالمات المعتمدة علىتقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على جودة اتصال مثالية.


وأما عمر بطارية النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي فقد يصل إلى حوالي  10 ساعات من تشغيل الموسيقى و 7 ساعات من المكالمات الهاتفية.

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وفي الوقت نفسه يمكن شحن البطارية بسهولة عبر نقطة اتصال مغناطيسية على هيكل النظارات

بينما  وزن النظارة يبلغ  حوالي 37.7 جرامًا كما تحمل النظارة أيضا الكثير من المزايا لمستخدميها فهي  تأتي مزودة بوسادات أنف قابلة للتعديل.

أما عن السعر الحالي للنظارة فيمكن شرائها بدءًا من 27 مارس إلى 10 أبريل بسعر قدره 65 دولارًا عبر منصة التجارة الإلكترونية  Xiaomi Youpin


وتبيع شاومي نظارتها الجديدة بسعر قدره 85 دولارًا.

النظارة الصوتية الذكية مكبرات صوت الموجات فوق الصوتية المكالمات الهاتفية النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي

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