بسعر لقطة و خصم لن يتكرر على النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي

هل تبحث عن نظارة صوتية ذكية بمواصفات وإمكانيات مميزة فيمكنك تجربة النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي.

والتي قد أطلقتها الشركة وتأتي النظارات بتصميم قابل للتخصيص مع 6 إطارات تعد قابلة للتبديل.

على الجانب الآخر يمكن تخصيص النظارات وفقًا لمتطلبات الرؤية التي تختلف من شخص لآخر ويعد الصوت هو المحور الرئيسي لهذه النظارات والتي تستخدم تقنية توصيل الهواء للمساعدة في توصيل الصوت إلى قنوات الأذن.

وتتميز النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي بأحتوائها على مكبرات صوت تعمل بالموجات فوق الصوتية لتوفر تجربة صوتية واضحة.

تأتي النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي بتقنية تقليل ضوضاء المكالمات المعتمدة علىتقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على جودة اتصال مثالية.



وأما عمر بطارية النظارة الصوتية الذكية Mijia شاومي فقد يصل إلى حوالي 10 ساعات من تشغيل الموسيقى و 7 ساعات من المكالمات الهاتفية.

وفي الوقت نفسه يمكن شحن البطارية بسهولة عبر نقطة اتصال مغناطيسية على هيكل النظارات

بينما وزن النظارة يبلغ حوالي 37.7 جرامًا كما تحمل النظارة أيضا الكثير من المزايا لمستخدميها فهي تأتي مزودة بوسادات أنف قابلة للتعديل.

أما عن السعر الحالي للنظارة فيمكن شرائها بدءًا من 27 مارس إلى 10 أبريل بسعر قدره 65 دولارًا عبر منصة التجارة الإلكترونية Xiaomi Youpin



وتبيع شاومي نظارتها الجديدة بسعر قدره 85 دولارًا.