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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أطعمة تمنح الطاقة وتتغلب على الجوع خلال ساعات الصيام

أطعمة تمنح الطاقة
أطعمة تمنح الطاقة وتتغلب على الجوع خلال ساعات الصيام

أثناء ساعات الصيام، قد تحتاج إلى تناول الأطعمة التي تمنحك الطاقة وتساعدك في الشعور بالشبع لفترة أطول، إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة في ذلك، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

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أطعمة تمنح الطاقة وتتغلب على الجوع خلال ساعات الصيام

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والمواد الغذائية العالية القيمة التي تساعد في الشعور بالشبع وتمنحك طاقة مستدامة. تناول الأرز البني، والشوفان، والحبوب الكاملة الأخرى خلال وجبة السحور للحصول على طاقة طويلة الأمد.

البروتين: يمد البروتين الجسم بالطاقة ويساعد في الشعور بالشبع. تناول المصادر الصحية للبروتين مثل الدجاج، واللحم البقري المشوي، والسمك، والبيض، والمكسرات والبذور.

الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على الألياف والماء، مما يساعد في تقليل الشعور بالجوع. تناول الفواكه والخضروات الطازجة خلال وجبة السحور لزيادة الشبع وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للشعور بالشبع وتمنحك الطاقة. تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور القرع وبذور الشيا.

الدهون الصحية: تعمل الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو على توفير الطاقة والشبع. يمكنك استخدام هذه الزيوت في إعداد الوجبات الخفيفة والسلطات.

الماء: يجب أن لا تنسى شرب الكمية الكافية من الماء خلال ساعات الصيام. يساعدك الاستمرار في الترطيب على الشعور بالشبع وتلبية احتياجات الجسم للسوائل.

من المهم أيضًا تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الجوع وتقليل الشعور بالشبع.

يُفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح مخصصة تناسب احتياجاتك الشخصية وظروف الصيام التيتعتمدها. كما يجب أن تتذكر أن الاحتفاظ بنمط حياة صحي وتوازن غذائي عام هو الأساس للحفاظ على الطاقة والشعور بالشبع خلال فترات الصيام.

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