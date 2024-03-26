لا تتورط في مواجهته.. اعرف كيف تتعامل مع المتنمر

التنمر هو سلوك سلبي ومؤذٍ يستهدف شخصًا معينًا، وقد يحدث في مختلف السياقات بما في ذلك المدارس، ومكان العمل، والمجتمعات عبر الإنترنت، إليك بعض النصائح المهمة للتعامل مع التنمر، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

كيفية التعامل مع التنمر؟

احتفظ بالهدوء ولا تتورط في مواجهة المتنمر: قد يكون الرد على التنمر بنفس الغضب والعداء قد يزيد من تواجد المشكلة، حاول الحفاظ على هدوءك وتجنب الاستجابة بطرق عدوانية، قد تجد من الأفضل تجاهل المتنمر وعدم إعطاءه الاهتمام الذي يسعى إليه.

قم بتوثيق التنمر: قد يكون من الجيد جمع الأدلة على التنمر المتعرض له، قم بتسجيل المواقف والرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية التي تتلقاها، قد تحتاج إلى هذه الأدلة في وقت لاحق إذا قررت تقديم شكوى أو طلب مساعدة.

التحدث إلى شخص موثوق به: حاول التحدث إلى شخص موثوق به مثل أحد الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة أو مستشار مدرسي أو زميل عمل. يمكن للحصول على الدعم والنصح من شخص آخر أن يكون ذو فائدة كبيرة.

طلب المساعدة المهنية: إذا استمر التنمر وتسبب في تأثير سلبي على حياتك وصحتك النفسية، قد تحتاج إلى طلب المساعدة المهنية، يمكنك التحدث إلى مستشار مدرسي أو معالج نفسي للحصول على الدعم والإرشاد.

قم ببناء شبكة دعم قوية: حاول البقاء محاطًا بشبكة دعم قوية من الأشخاص الذين يحبونك ويدعمونك، قد تجد الدعم والتشجيع من الأصدقاء والعائلة والمجتمع يساعدك على التعامل مع التنمر بشكل أفضل.

حافظ على صحتك النفسية والبدنية: قم بممارسة الرياضة والنشاطات التي تستمتع بها وتساعدك على التخلص من التوتر والقلق، حافظ على نظام غذائي صحي ونوم جيد، الاهتمام بنفسك بشكل عام سيساعدك على تعزيز قوتك العقلية والبدنية.

لا تتردد في الإبلاغ عن التنمر: إذا استمر التنمر وتعرضت لأذى نفسي أو جسدي، فلا تتردد في الإبلاغ عن الحالة، قد تحتاج إلى الاتصال بالجهة المسؤولة في المدرسة أو مكان العمل أو موقع الإنترنت وإبلاغهم بالتنمر الذي تعرضت له، يمكنهم اتخاذ إجراءات لحمايتك ومعالجة المشكلة.

مهما كانت الحالة، فإنه من المهم أن تتذكر أن التنمر ليس خطأك، وأنك تستحق الاحترام والأمان، حاول البقاء قويًا وثق بقدرتك على التعامل مع التنمر والتغلب عليه.