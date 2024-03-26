بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن نظام كييف ليس متورطاً في الهجوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء الحكومة والأقاليم والخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم كروكوس الإرهابي: إنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة على سبيل المثال.. كيف قررت المنظمات الإرهابية ضرب روسيا التى تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وتابع بوتين: بالإضافة إلى أسئلة أخرى أكثر تحديداً واحترافية لإجراء تحقيق موضوعي ودون أي تحيز سياسي فى الجريمة المرتكبة في موسكو يجب الإجابة عنها، وهناك شيء واحد واضح تماماً هو أن هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبت هي عمل من أعمال الترهيب.

واستطرد بوتين قائلا: إن الولايات المتحدة تحاول من خلال قنوات مختلفة إقناع الدائرين في فلكها ودول أخرى في العالم أنه وفقاً لبياناتها الاستخباراتية من المفترض أنه لا يوجد أثر لنظام كييف في الهجوم الإرهابي في موسكو وأن هذا العمل الدموي نفذه أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورأى بوتين أن هذه الفظائع قد تكون مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف ومن المعروف أن النازيين لم يستنكفوا أبداً عن استخدام أقذر الوسائل وغير الإنسانية لتحقيق أهدافهم.

وذكر بوتين أن أعمال الترهيب الدموية مثل الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في موسكو تتسق بشكل منطقي مع هذه السلسلة والهدف منها هو زرع الذعر في مجتمعنا وأن كل ما ينبغي فعله هو اتباع أوامر القيمين الغربيين والقتال حتى آخر أوكراني وإطاعة أوامر واشنطن واعتماد قانون جديد للتعبئة وإنشاء ما يشبه النازيين الجدد لاستجداء هذا السلاح الجديد المزيد من الأموال الإضافية التي يمكن سرقة جزء كبير منها ووضعها في الجيب كما هو معتاد في أوكرانيا حالياً.

وكان الكرملين أعلن أول من أمس اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس والذى راح ضحيته 137 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.