عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

بوتين
بوتين

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة معرفة سبب محاولة الإرهابيين الذين استهدفوا مجمع كروكوس الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك في حين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن نظام كييف ليس متورطاً في الهجوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء الحكومة والأقاليم والخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم كروكوس الإرهابي: إنه في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة على سبيل المثال.. كيف قررت المنظمات الإرهابية ضرب روسيا التى تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وتابع بوتين: بالإضافة إلى أسئلة أخرى أكثر تحديداً واحترافية لإجراء تحقيق موضوعي ودون أي تحيز سياسي فى الجريمة المرتكبة في موسكو يجب الإجابة عنها، وهناك شيء واحد واضح تماماً هو أن هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبت هي عمل من أعمال الترهيب.

واستطرد بوتين قائلا: إن الولايات المتحدة تحاول من خلال قنوات مختلفة إقناع الدائرين في فلكها ودول أخرى في العالم أنه وفقاً لبياناتها الاستخباراتية من المفترض أنه لا يوجد أثر لنظام كييف في الهجوم الإرهابي في موسكو وأن هذا العمل الدموي نفذه أعضاء تنظيم “داعش” الإرهابي.

ورأى بوتين أن هذه الفظائع قد تكون مجرد حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف ومن المعروف أن النازيين لم يستنكفوا أبداً عن استخدام أقذر الوسائل وغير الإنسانية لتحقيق أهدافهم.

وذكر بوتين أن أعمال الترهيب الدموية مثل الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في موسكو تتسق بشكل منطقي مع هذه السلسلة والهدف منها هو زرع الذعر في مجتمعنا وأن كل ما ينبغي فعله هو اتباع أوامر القيمين الغربيين والقتال حتى آخر أوكراني وإطاعة أوامر واشنطن واعتماد قانون جديد للتعبئة وإنشاء ما يشبه النازيين الجدد لاستجداء هذا السلاح الجديد المزيد من الأموال الإضافية التي يمكن سرقة جزء كبير منها ووضعها في الجيب كما هو معتاد في أوكرانيا حالياً.

وكان الكرملين أعلن أول من أمس اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس والذى راح ضحيته 137 شخصاً وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.

فلاديمير بوتين مجمع كروكوس أوكرانيا نظام كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حماس تتمسك بموقفها بشأن وقف إطلاق النار في غزة

حزب الله يعلن عن قصف موقعي شوميرا وشلومي الإسرائيليين

الكرملين: موسكو ترحب بمحاولات مختلف الدول لحل الوضع في أوكرانيا

جوتيريش: صُمت يوما من رمضان خلال زيارتي لمصر احتراما للمسلمين وتضامنا مع غزة

رئيس الوزراء الفرنسي: رفع مستوى التأهب الأمني بعد رصد تهديدات

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب مستعدة لـ تنازلات كبيرة من أجل استعادة الرهائن

محكمة موسكو توجه تهمة الإرهاب إلى اثنين من مرتكبي هجوم كروكوس

سفيرة أمريكا لدى بغداد: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق

ترشيحاتنا

انفجارات تهز دير الزور والبوكمال بسوريا ووقوع قتـ لى ومصابين

بوتين: منفذو هجوم كروكوس اختاروا الهروب لأوكرانيا.. وواشنطن تدافع عن نظام كييف

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

كم ملك يحضر عند ختم القرآن ؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

أحمد حجازي ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات ملفتة.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بالعباءة

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ