احتفالا بنجاح المسلسل.. أشرف زكي يدعو فريق عمل سر إلهي على السحور

قام نقيب المهن التمثيلية ، دكتور أشرف زكي بدعوة فريق عمل مسلسل سر الهي على السحور للاحتفال بنجاح المسلسل .

مسلسل سر الهي

تلقى مسلسل "سر إلهي" حفاوة كبيرة، بطولة النجمة روجينا، تأليف امين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، منذ بدء عرض أولى حلقاته خلال موسم رمضان الحالي، حتى الحلقة الأخيرة، حيث يتكون العمل من 15 حلقة، وحقق ردود فعل واسعة، وكان من أكثر المسلسلات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والترند بشكل شبه يومي.

الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يحتوى على كواليس تصوير المسلسل، وعلق على الفيديو قائلا :" بعد انتهاء عرض مسلسل سر إلهي حابب اشكر كل نجوم وأبطال العمل على مجهودهم العظيم معانا وأتوجه بكل الشكر والتقدير لكل الابطال المجهولين والجنود الحقيقين اللى بسببهم مسلسل سر إلهي طلع للنور فى الوقت القياسي ده و اننا قدرنا نحقق نجاح وتفاعل فى الشارع المصرى وده بفضل الله ثم مجهودكم وتعبكم".