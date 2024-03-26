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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

آخر تطورات حالة أحمد رفعت| نقل اللاعب إلى القاهرة بسيارة مجهزة.. تفاصيل

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف مصدر موثوق لـ"نادي مودرن فيوتشر" عن تطورات جديدة في حالة اللاعب أحمد رفعت، الذي كان يرقد في مستشفى زمزم بالإسكندرية منذ 15 يومًا ماضية، حيث كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة. وفي أحدث المستجدات، أكد المصدر أنه من المتوقع خروج اللاعب من المستشفى، حيث سيتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر في القاهرة.
 

أحمد رفعت الاسكندرية المستشفى العناية المركزة التنفس الطبيعي مودرن فيوتشر القاهرة

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