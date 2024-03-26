آخر تطورات حالة أحمد رفعت| نقل اللاعب إلى القاهرة بسيارة مجهزة.. تفاصيل

كشف مصدر موثوق لـ"نادي مودرن فيوتشر" عن تطورات جديدة في حالة اللاعب أحمد رفعت، الذي كان يرقد في مستشفى زمزم بالإسكندرية منذ 15 يومًا ماضية، حيث كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة. وفي أحدث المستجدات، أكد المصدر أنه من المتوقع خروج اللاعب من المستشفى، حيث سيتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر في القاهرة.

