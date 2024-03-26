الدعوات تحقق المعجزات.. تفاصيل 15 يوما قضاها أحمد رفعت داخل العناية المركزة

بفضل دعوات ملايين المصريين، استرد اللاعب أحمد رفعت وعيه داخل مستشفى زمزم بالإسكندرية، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري أول أيام شهر رمضان.

بذل الطاقم الطبي بمستشفى زمزم برئاسة الدكتور عماد حمدي جهودًا كبيرة على مدار أسبوعين لعلاج حالة أحمد رفعت شبه المستحيلة، ولكن المعجزة تحققت بفضل دعوات ملايين المصريين.

قال نادر شوقي وكيل اللاعب، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب ودعوات الجماهير، وما حدث إعجاز وفقا لحديث أطباء من خارج مصر معه.

وتقدم شوقي بالشكر لأطباء مستشفى زمزم وقاموا بعملهم بشكل رائع مثلما يقول الكتاب حتى اللحظة الحالية".

وقد شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، والذي يخضع للعلاج بمستشفى زمزم التخصصي بالإسكندرية، حيث استعاد رفعت وعيه بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر طبي بمستشفى زمزم، في تصريحات لصدى البلد، أن رفعت استعاد وعيه بشكل كبير بفضل دعوات المصريين، وجهود الأطباء داخل المستشفى، وتم اتخاذ قرار بنقله لمستشفى وادي النيل في القاهرة، لاستكمال رحلة علاجه.

وأوضح المصدر أن نقل اللاعب أحمد رفعت من مستشفى زمزم بالإسكندرية إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة، سيتم عبارة سيارة إسعاف مجهزة ومخصصة للحالات المماثلة لحالة رفعت.

رفض الفريق الطبي المعالج لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، نقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه نظرًا لطول الرحلة بما قد يؤثر على حالته الصحية.

وذكر فؤاد الرجال، المدير الإداري المناوب للمستشفى، في تصريحات للصحفيين، إن أحمد رفعت ارتفع ضغطه بشكل مفاجئ ولذلك تقرر تأجيل نقله حتى إجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل والاطمئنان عليه حتى يكون جاهزًا، ونتيجتها ستظهر في خلال 24-48 ساعة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مستشفى وادي النيل قبل استقبال اللاعب من حيث تبادل الأشعة والتحاليل وجميع ما يلزم اللاعب لنقله.

وكان “رفعت” قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه مع زعيم الثغر، وسط ذهول من الحضور حتى تم نقله إلى أقرب مستشفى، ولا يزال اللاعب في العناية المركزة تحت رعاية طبية مشددة بالإسكندرية.

وقد أعلن مستشفى زمزم فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي أصيب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري بإستاد الإسكندرية.

وأكد مصدر طبي داخل المستشفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رفعت استرد الوعي بشكل جزئي، وهناك تحسن تدريجي ملحوظ للغاية في الحالة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية، ويتم الاطمئنان على كافة وظائف الجسم.