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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك إتحاد الطلاب حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، مساء يوم الاتنين، فى حفل الإفطار الجماعي الذى نظمه إتحاد طلاب الجامعة، بخيمة " اتحادنا" بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات وأعضاء اتحاد الطلاب.

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    وفى كلمته أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه، عن سعادته بتواجده وسط ابنائه الطلاب، وقدم الشكر لإدارة رعاية الشباب على اهتمامها بتوجيه الطلاب لممارسة كافة أنواع الأنشطة الطلابية، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، والمشاركة فى أنشطة وفعاليات ممتدة على مدار العام، كما قدم الشكر لإتحاد الطلاب على دورهم فى بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وأثنى على دور الأساتذة الحالين والسابقين على مدار السنوات السابقة فى المشاركة في نجاح منظومة الأنشطة الطلابية، مؤكدا على الطلاب ضرورة الاستمرار فى ممارسة هذه الأنشطة، واستعداد الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوي لاتحاد الطلاب للقيام بدوره على أكمل وجه، وأضاف سيادته أنه سيتم تجديد مسرح الجامعة خلال ثلاثة أشهر ليصبح بالشكل الذي يليق بجامعة الإسكندرية.

وفى كلمته رحب الدكتور على عبد المحسن بضيوف الحفل لافتاً أن إتحاد الطلاب يعد مصنع القيادات، ودعا الطلاب إلى التكاتف معا لخدمة جامعتهم،  مؤكداً أن الجامعة ستقوم كعادتها بتقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب.

الاسكندرية التعليم والطلاب إدارة رعاية الشباب اتحاد طلاب الجامعة الإفطار الجماعى الدكتور عبد العزيز قنصوه الدكتور علي عبد المحسن تنمية البيئة جامعة الإسكندرية

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