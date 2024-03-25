عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزة طلعت أمينة لشباب حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية

عزة طلعت أمينة شباب
عزة طلعت أمينة شباب مصر أكتوبر

أصدرت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارا بتولي عزة طلعت يونس شبيب منصب أمين أمانة الشباب بمحافظة الإسكندرية.

من جهتها، قالت عزة طلعت، إن الشباب يلعب دورًا حيويًا في بناء المجتمعات وتطورها، ويشكلون نسبة كبيرة من السكان في العالم العربي. ولهذا، تُولي الأحزاب السياسية اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب، وتُنشئ أمانات خاصة بهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

محافظ الإسكندرية يتابع معدلات مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال

وأوضحت طلعت بأن أمانة الشباب بالأحزاب لها أهمية كبيرة، حيث تُساعد أمانة الشباب في تمكين الشباب من خلال توفير فرص التدريب والتطوير واكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في العمل السياسي، بالإضافة إلى تُنظم فعاليات وورش عمل لرفع مستوى وعي الشباب بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أمين لجنة الشباب، أن أمانة الشباب تُشجع على مشاركة الشباب في الانتخابات، وتُقدم لهم الدعم والمساندة لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أنها تُتيح فرص التواصل بين الشباب وصناع القرار، مما يُسهم في تبادل الأفكار والآراء حول مختلف القضايا.

الاسكندرية الأحزاب السياسية التدريب والتطوير العمل السياسي القضايا السياسية أمانة الشباب تمكين الشباب جيهان مديح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

بضائع مُهملة في الموانئ بقيمة 1.7 مليار جنيه.. مدبولي يفضح جشع التجار

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

ترشيحاتنا

العراق يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رغم قرار مجلس الأمن| وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف عملياتنا في غزة

نبيلة مكرم وأشرف صبحي وأسامة الازهري يشاركون حفل إفطار المطرية

مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

انقطاع الكهرباء في بلدة تتبع الاحتلال.. والسبب حزب الله

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ