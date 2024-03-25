عزة طلعت أمينة لشباب حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية

أصدرت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرارا بتولي عزة طلعت يونس شبيب منصب أمين أمانة الشباب بمحافظة الإسكندرية.

من جهتها، قالت عزة طلعت، إن الشباب يلعب دورًا حيويًا في بناء المجتمعات وتطورها، ويشكلون نسبة كبيرة من السكان في العالم العربي. ولهذا، تُولي الأحزاب السياسية اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب، وتُنشئ أمانات خاصة بهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية.

وأوضحت طلعت بأن أمانة الشباب بالأحزاب لها أهمية كبيرة، حيث تُساعد أمانة الشباب في تمكين الشباب من خلال توفير فرص التدريب والتطوير واكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في العمل السياسي، بالإضافة إلى تُنظم فعاليات وورش عمل لرفع مستوى وعي الشباب بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أمين لجنة الشباب، أن أمانة الشباب تُشجع على مشاركة الشباب في الانتخابات، وتُقدم لهم الدعم والمساندة لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أنها تُتيح فرص التواصل بين الشباب وصناع القرار، مما يُسهم في تبادل الأفكار والآراء حول مختلف القضايا.