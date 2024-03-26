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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب إنهاء التجهيزات.. لماذا رفض الأطباء نقل أحمد رفعت للقاهرة لاستكمال علاجه

اللاعب أحمد رفعت
اللاعب أحمد رفعت

رفض الفريق الطبي المعالج لأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، نقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه نظرًا لطول الرحلة بما قد يؤثر على حالته الصحية.

وذكر فؤاد الرجال، المدير الإداري المناوب للمستشفى، في تصريحات للصحفيين، إن أحمد رفعت ارتفع ضغطه بشكل مفاجئ ولذلك تقرر تأجيل نقله حتى إجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل والاطمئنان عليه حتى يكون جاهزًا، ونتيجتها ستظهر في خلال 24-48 ساعة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مستشفى وادي النيل قبل استقبال اللاعب من حيث تبادل الأشعة والتحاليل وجميع ما يلزم اللاعب لنقله.

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بعد الإفاقة الكاملة.. تأجيل قرار نقل أحمد رفعت إلى القاهرة

وقد شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، والذي يخضع للعلاج بمستشفى زمزم التخصصي بالإسكندرية، حيث استعاد رفعت وعيه بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر طبي بمستشفى زمزم، في تصريحات لصدى البلد، أن رفعت استعاد وعيه بشكل كبير بفضل دعوات المصريين، وجهود الأطباء داخل المستشفى، وتم اتخاذ قرار بنقله لمستشفى وادي النيل في القاهرة، لاستكمال رحلة علاجه.

وأوضح المصدر أن نقل اللاعب أحمد رفعت من مستشفى زمزم بالإسكندرية إلى مستشفى وادي النيل بالقاهرة، سيتم عبارة سيارة إسعاف مجهزة ومخصصة للحالات المماثلة لحالة رفعت.

وفي سياق متصل، قال نادر شوقي وكيل اللاعب، في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس" أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب ودعوات الجماهير، وما حدث إعجاز وفقا لحديث أطباء من خارج مصر معه.

وتقدم شوقي بالشكر لأطباء مستشفى زمزم وقاموا بعملهم بشكل رائع مثلما يقول الكتاب حتى اللحظة الحالية".

وقد أصيب رفعت خلال مباراة فريقه مودرن فيوتشر مع الاتحاد السكندري، في أول أيام رمضان، بإستاد الإسكندرية، وتم نقله لمستشفى زمزم لتلقي العلاج اللازم.

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