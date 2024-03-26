لاعبون لا يستحقون التواجد مع المنتخب.. أحمد عيد عبدالملك يطلق تصريحات قوية

يواجه منتخب مصر لكرة القدم منتخب كرواتيا الليلة في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية في تمام الساعة ١٠ مساءا بتوقيت القاهرة.

و أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يزال باكرًا الحكم على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب لديه عدة أفكار يريد تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يريد الاعتماد دائمًا على ثنائي من أصحاب الميول الهجومية في وسط الملعب ولذلك لعب بـ أفشة وإمام عاشور.



وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن تولى المسئولية ويريد إثبات جدارته ويضع قواعد هامة في منتخب مصر، وسبق وتضرر المنتخب في وجود حسام البدري من إلغاء الإيقافات الدولية، وفيتوريا اعترف بخطأ مغادرة لاعبين آخرين، ونفس الأمر تكرر مع ايهاب جلال، في النهاية مدربي المنتخب تأثروا فنيًا بشكل واضح، لذلك حسام حسن لا يريد تكرار ذلك معه".

وأضاف: "منتخب مصر سيخوض لقاء قويا مع منافس مصنف على مستوى العالم وهو المنتخب الكرواتي، ولذلك يريد حسام حسن تقديم أداء ومستوى قوي، ولذلك تمسك بكل لاعبي العالم".

وتابع: "هناك مجموعة في المنتخب تستحق التواجد وآخرون لا يستحقوا الاستدعاء للمعسكر الحالي لمنتخب مصر، لدينا أزمة في خط الوسط، لم نكن نستطيع الاستحواذ بشكل جيد في اللقاء الأول أمام نيوزيلندا، ولم نقوم بالضغط جيدا، لأن إمام عاشور وأفشة في بداية اللقاء ليس لديهم أدوار دفاعية كبيرة، لكن يمتازان بالعمل الهجومي الجيد، والمشكلة تكون عندما نفقد الكرة".

وواصل: "حسام حسن دائما يعتمد على الأطراف في الضغط على الظهيرين، مع تقدم محمد هاني ومحمد حمدي كثيرا لأداء الأدوار الهجومية".

وأكمل: "حمدي فتحي سوف يشارك بدلا من امام عاشور، وسيعتمد حسام حسن على نفس الأسماء في تشكيلة منتخب مصر، وسيكون لـ مصطفى فتحي دور في اللقاء، وسيواصل الاعتماد على مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد هجوميًا.. ومحمد الشامي كان يعتمد عليه في المصري كمهاجم صريح".

وأشار إلى أن محمد شكري كان يجب مشاركته في وقت أطول أمام نيوزيلندا، ومن الوارد مستقبلا ضم رمضان صبحي مع أحمد فتوح، وسيكون لهما دورا كبيرا مع منتخب مصر. موضحا أن حسام حسن سوف يعتمد على محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر في لقاء كرواتيا أيضا