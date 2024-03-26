أفتكر عملتله بلوك.. كهربا يكشف انقطاع علاقته مع شيكابالا

كشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تفاصيل حول علاقته بنجم الزمالك شيكابالا.

وقال خلال لقائه على شاشة أون تايم سبورتس: “وأنا في الزمالك كان اللاعبين ينادوني يا أهلاوي، ولم يعد هناك أي تواصل مع شيكابالا من فترة حذفت سناب شات وأفتكر إني عملتله بلوك وحذفني من انستجرام ”.



تصريحات محمود كهربا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، عن عدم نيته في البداية دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

وأكد "كهربا" في تصريحات لقناة النهار أنه كان ينوي الاستمرار في عدم دفع الغرامة، وظل يعتزم عدم الدفع حتى بعد خوض موسمين إضافيين دون تسديد المبلغ، إلا أن تقريب المسافات بينه وبين حسين لبيب رئيس الزمالك جعله يقرر تسديد الغرامة في الوقت المناسب، خاصةً قبل زيادة سعر الدولار.