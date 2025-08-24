أحمد موسى: بدأ اليوم محاصرة جماعة الإخوان حول العالم

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية متفرقة على أكثر من فصيل أحدها في تركيا والثاني في لندن وأخرين في دول مختلفةعندهم هدف واحد حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية.

تخويف المصريين

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحد فصائل الإخوان يقول إنه يمد يده بالمصالحة والثاني يحاول تخويف المصريين ويقول إنهم موجودين في 80 دولة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه بدأ اليوم محاصرة جماعة الإخوان حول العالم، لافتا إلى أن الكونجرس الأمريكي يبحث حاليا حظر جماعة الإخوان الإرهابية بسبب علاقتها بحركة حماس.

وأكمل نعيش في ظرف في منتهى الخطورة، وهذه المرة الـ 40 التي تطلق فيها جماعة الإخوان دعوة للمصالحة ويجب ألا ينظر أو ينتبه لهم أحد، لأن الشعب متحفز لهم أو لأي حد كان بيدعمهم ولن تجد أي قبول من المصريين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن كل من انتخب محمد مرسي هو انتخب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا ان الجماعة لم تكن في عمرها فصيل وطني حيث إنها تحالفت مع إسرائيل وتريد تنفيذ مخطط التهجير.