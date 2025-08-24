6 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بغسل الأموال

حددت المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة، في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة الكلية كالآتي:

س/ ما قولك فيما شهد به المجني عليه مسعد شعبان بتحقيقات النيابة العامة، أنك قمتي وآخرين بهتك عرضه وتجريده من ملابسه؟

ج/ هو دخل عليا وأنا لوحدي في البيت، وكان عاوز يسرقني وكان عاوز يغتصبني وعندي جيران شهود.

س/ وماسبب حضور الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، واللذين تعدوا على سالف الذكر حينها؟

ج/ معرفش هما أصحاب

س/ وما كيفية حضور هؤلاء الأشخاص حينها ؟

ج / هو حماصة ده أصلا صاحب مسعد، وكان جاي معاه عشان يسرقوني.

س/وما سبب تجريده من ملابسه حينها؟

ج/ أنا مليش دعوة بالموضوع، والناس اللي معاه هما اللي عملوا كده.

س/ وما سبب قيامك بتصويره إذا؟

ح/ مش أنا اللي صورته وهو عريان.

س/ وما سبب تواجد المقاطع الخاصة بتلك الوقائع ؟

ج/ هما المتهمين اللي بعتولي الفيديو.

س/ ومن القائم على إرسال تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه تحديدا؟

ج/ أنا مش فاكرة

س/ وما قولك وقد قررت سلفا بجلسة التحقيق السابقة بأنك القائمة على تصوير تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه مسعد شعبان عبدون بداخل مسكنك؟

ج/ هي الفيديوهات دي في بيتي لكن أنا مصورتش الفيديو اللي هو عريان فيه.

س/ ما قولك حيث أن الثابت من بيانات ذلك المقطع إنما مثبت على الهاتف بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ مساء؟

ج/ أنا معرفش

س/ وما تعليلك لوجود ذلك المقطع على هاتفك؟

ج/ معرفش

س/ انت متهمة وآخرين معلومين يتأليف عصابة والانضمام إليها بالمخالفة لأحكام القانون ، وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق.

ج/ معرفش حاجة

س/ وماهي مراحلك التعليمية المختلفة؟

ج/ أنا دخلت الابتدائية في مدرسة رجاك، وبعدها روحت مدرسة الأورمان وأخذت الإعدادية وفي ثانوية عامة، أخدتها من مدرسة حكومية، كانت عند شغل مامتي في السلام ، وبعدين دخلت كلية حقوق جامعة عين شمس، واتخرجت في ۲۰۰۸ وأخدت بكالوريوس إعلام من الأكاديمية الدولية للإعلام ، وكنت بشتغل هناك مذيعة وبدرس في نفس الوقت وأخذت بكالوريوس الإعلام قبل ما اتجوز بحوالي 3 سنين.

س/ وماهي الوظائف التي شغلتها خلال فترة حياتك؟

ج/ وأنا عندي ١٣ سنة كنت بعمل برنامج أطفال في قناة إيه آر في ، وفضلت شغالة في القناة دي في مصر مذيعة في برامج مختلفة، وكانت كلها برامج منوعات لحد ما دخلت الكلية أثناء دراستي في الكلية، واشتغلت مذيعة في قناة الشرقية العراقية ، والقناة دي قدمت فيها برامج كثير ، وكان نوعية البرامج أننا بنغطي أحداث افتتاح الأفلام والمسلسلات ودار الأوبرا.

وبعدها اشتغلت في قناة المحور وكنت بقدم فيها برنامج اسمه مهمة صعبة تبع وزارة الداخلية ، وكان طبيعة شغلي بنزل أعمل مقابلات مع الظباط أو مدير الأمن أو المتهمين، وفضلت في البرنامج ده حوالي 4 سنين .

وبعد البرنامج ده قررت افتح عيادة وفي مرحلة من حياتي قبل ما افتح العيادة، كنت شغالة في دبي بعمل إعلانات علي السوشيال ميديا ، وكان فيه شركة إعلانات ماضية معايا اسمها فورد كشر ميديا كنت بعمل دعايا للفنادق، وكنت باخد من الفنادق دي نسبة من النزلاء اللي بيجوا كل شهر ، وأي حاجة بشكل عام بعمل لها دعايا وآخر شغل ليا إني فتحت عيادة تجميل في ٢٠١٩، بس العيادة مش مرخصة باسمي وهي باسم شريكي دكتور أحمد رزق، ووقت الكورونا سافرت دبي وعملت عقد في دبي مع مجموعة الحنور بتاعت تنظيم الحفلات، وفتحت شركة في دبي في ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ ، اسمها سارة برودكشن وعمل الشركة هو عمل الحفلات للمطربين وآخر حاجة بجانب شغلي عملت لغالب، و كل سنة بعمل برنامج بجانب حيان إلى الوليد السعودية بعمل إعلانات هناك جافر برنامج اسمه سارة وبيكا في قناة اسمها هي وفي العموم أنا في الغالب.

س/ وماهو مقدار دخلك الشهري؟.

ج/ ممكن يوصل لنص مليون جنيه شهريا.

س/ ماهي مصادر دخلك تحديدا؟

ج عبارة عن تعاقدات للحفلات وتعاقدات الإعلانات وشراكة العيادة.

س/ ماذا بشأن الشركة الخاصة بك المنشاة بدولة الإمارات ؟

ج/ طبعا دي أكبر مصدر دخل بالنسبة ليا.

س/ وما مقدار ارباح تلك الشركة تحديدا سنويا أو شهريا؟

ج / أنا بكسب في الحفلة الواحدة من ٣٠ إلى ٥٠ ألف دولار، وبعمل في السنة حوالي بين ١٢ إلى ١٥ حفلة تقريبا.

س/ وهل من مصادر دخل أخرى خاصة بك؟

ج/ أنا بحب التجارة في الذهب وأي فلوس تيجلي اشتريها بيها سبيكة وبعدين لما تكسب ابيعها.

س/ وماهي املاكك تحديدا؟

ج / أنا عندي شقة في التجمع وناسية عنوانها لأني لسه ما استلمتهاش تبع شركة نادر خزان المثمن العقاري، وشقة في التجمع لسه مبقتش باسمي وحاليا معنديش حاجة باسمي.

س/ ماقولك في ما سطرته تحقيقات النيابة في ان الثابت في بيانات الصورة محل الاتهام انها ملتقطة من هاتف محمول ماركة apple iphone xs max بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۸ الساعه ٣:١١ صباحا ؟

ج/ أنا معرفش

س/ وما قولك حيث ثبت وقررت بتحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د.ع. في حين انه ثبت ان جمعتك به تلك المناسبة بالصورة السابق عرضها عليكي؟

ج/ أنا معرفوش

س/ أنت متهمة وآخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام إليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لاحكام القانون وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟

ج / معرفش حاجة

س/ أنت متهمة بإحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج/ محصلش

س/ انتي متهمة وآخرين بحجز المجني عليه المدعو / مسعد شعبان دون أمر أحد الحكام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالأوراق

ج/ أنا معملتش حاجة وهو اللي جه عليا في بيتي.

س/ انتي متهمة وآخرين بهتك عرض المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون بأن تم تجريده والمجهولين من ملابسه واعتديتم عليه اعتداءات جنسية وإحداث إصابته عمدا في مواضع عفته، وتم تصويره عاريا عن ملابسه متأثرا بإصابته محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق؟

ج / أنا معملتش حاجة وهو اللي جه عندي في بيتي.

س/ انتي متهمة واخرين بتهديد المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون - بافشاء المقطع المصور محل الاتمام السابق وذلك بامر من المتهم / فتحي خالد فتحي بواسطتك واخرين وكان ذلك مصحوبا بطلب عدم ابلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج/ انا معملتش حاجة

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج.. لا.