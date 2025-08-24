عشية عيد إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بأمستردام | صور

صلى نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا، عشية عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، وسط حضور الآباء كهنة الكاتدرائية، وعدد من كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وجموع غفيرة من الشعب القبطي بهولندا، حيث ألقى نيافته العظة حول موضوع “النعمة”.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في بورسعيد، وخلاله سام الخادم سعيد سعد شماسًا كاملًا باسم دياكون يوحنا، والخادم مجدي زكي شماسًا كاملًا باسم دياكون حبيب جرجس، كما صلى نيافته صلوات رسامة ٤٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.