توك شو

خربوا وفجروا وقتلوا.. أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان الصادر ضدهم أحكام

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم محمد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمر البلد هيعمل كده ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج»، مضيفا أن الشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد ولن يسامحهم.

وتابع «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "مين بيقتل في الجيش والشرطة والمدنيين والتخريب والتدمير للبلد على مدار 14 سنة".

وتساءل«موسى» : "مين بيعمل إرهاب لـ السفارات المصرية في الخارج ويحاصرها، إنهم الإخوان عشان علاقة التنظيم بمجرم الحرب نتنياهو".

خطورة الإخوان

وأضاف «موسى» أنه لا بد من الانتباه لخطورة الإخوان ولازم نكمل خطوتنا ووقفتنا في 2013 لإنقاذ الوطن من الجماعة اللي عاوزة ترجع تحكم تاني بنفس الأشخاص، مضيفا: "أقولها على الهواء إنه مفيش معتقلين في السجون المصرية، وإنما هؤلاء مدانين".

وأردف «موسى»: "اللي في السجون إما موجودين بناء على أحكام محاكم مدنية مصرية أو نيابة عامة وأخدوا كل درجات التقاضي ومعاهم دفاع ومحامين وفي ناس واخدة أحكام باتة بالإعدام عاوزين نعدمهم لأنه خربوا وفجروا وقتلوا".

