أحمد موسى: كل من اختار محمد مرسي انتخب جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى ، إنه بدأ اليوم محاصرة جماعة الإخوان حول العالم، لافتا إلى أن الكونجرس الأمريكي يبحث حاليا حظر جماعة الإخوان الإرهابية بسبب علاقتها بحركة حماس.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أننا نعيش في ظرف في منتهى الخطورة، وهذه المرة الـ 40 التي تطلق فيها جماعة الإخوان دعوة للمصالحة ويجب ألا ينظر أو ينتبه لهم أحد، لأن الشعب متحفز لهم أو لأي حد كان بيدعمهم ، ولن تجد أي قبول من المصريين.

التحالف مع إسرائيل

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن كل من انتخب محمد مرسي هو انتخب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا ان الجماعة لم تكن في عمرها فصيل وطني حيث إنها تحالفت مع إسرائيل وتريد تنفيذ مخطط التهجير.