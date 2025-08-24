الأنبا باخوم يشهد ختام النشاط الصيفي بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

شهد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ختام النشاط الصيفي، بكاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

جاء ذلك بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، حيث بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية التي قادها صاحب النيافة، ثم تم عرض حصاد عن خدمات وأنشطة التعليم المسيحي بالرعية، خلال عام 2025، تلاه، بعض الفقرات، والترانيم الروحية من قِبل المخدومين.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم الأب المطران لجميع خريجي وخريجات كافة المراحل التعليمية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، من أجل دوام التفوق والتميز.