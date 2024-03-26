دعاء اليوم 16 من رمضان.. بـ10 كلمات تتحقق أحلامك قبل نهاية الشهر

يأخذ دعاء اليوم 16 من رمضان 2024 منزلته وفضله من أنه الأقرب إلى العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة خير من ألف شهر ، و هي ليلة القدر ، ومن ثم فإن دعاء اليوم 16 من رمضان 2024 يعد من أهم الأدعية التي لا ينبغي أن تفوتك في مستهل هذا الصباح، حيث إن دعاء اليوم 16 من رمضان 2024 يجمع بين بركات عدة تجعله دعاء المعجزات الذي لا يُرد، ومن ثم يمكنه تبديل شقائك نعيمًا ، لذا ينبغي اغتنام دعاء اليوم 16 من رمضان 2024 والحرص عليه إلى المغرب، لعل به ينفرج الهم ويحلو العيش وتسكن قلوبنا السعادة والهناء.

دعاء اليوم 16 من رمضان 2024

اللهم لا تجعل رمضان يمضي ، إلا وقد أعطيت كل منا مراده، ورويت قلوبنا بفيض كرمك، وحققت لنا ما كنا نظنه مستحيلا يا الله.

اللهم اجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن ، وأمانيهم أوشكت أن تكون.

اللهم اجعل رمضان لنا رحمة واستبشاراً وغفرانًا ، واجعل لنا فيه دعوة لا ترد ، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك وأنا أعلم يا الله أن بيدك كل شيء ، وأنت تقول كن فيكون فرج همي ويسر أمري وانصرني على من ظلمني .

اللهم اجعل لي نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري.

اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبته.

اللهم اجعل لنا راحة بحجم الكون في قلوبنا.

اللهم إني استودعتك حياتي كلها خيرها وشرها، يا رب اجعل أيامي القادمة سعادة ورضا وتوفيق منك .

يا رب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك ، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقًا وفرحًا وعافية .

اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينًا إلى قضيته ، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلومًا إلا نصرته.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان