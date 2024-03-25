دعاء اليوم النصف من رمضان.. بـ7 كلمات لن تذوق في أهلك مكروها

لعل دعاء اليوم النصف من رمضان 2024 يعد من أهم الأدعية التي لا ينبغي أن تفوتك في مستهل هذا الصباح، حيث إن دعاء اليوم النصف من رمضان 2024 يجمع بين بركات عدة تجعله دعاء المعجزات الذي لا يُرد ، ومن ثم يمكنه تبديل شقائك نعيمًا ، لذا ينبغي اغتنام دعاء اليوم النصف من رمضان 2024 والحرص عليه إلى المغرب، لعل به ينفرج الهم ويحلو العيش وتسكن قلوبنا السعادة والهناء.

دعاء اليوم النصف من رمضان 2024

- أسألك اللهم ألا تذيقني بأهلي وكل من أحب مكروه.

- اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضبق صدري وفراغ صبري .

- اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبته.

- اللهم اجعل لنا راحة بحجم الكون في قلوبنا.

- اللهم اجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن ، وأمانيهم أوشكت أن تكون.

- اللهم اجعل لي نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

- اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقًا وفرحًا وعافية .

- اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك.

- اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينًا إلى قضيته ، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلومًا إلا نصرته.

- اللهم إني استودعتك حياتي كلها خيرها وشرها، يا رب اجعل أيامي القادمة سعادة ورضا وتوفيق منك .

- يا رب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك ، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .

- يا رب اجعلني أسعد خلقك وتولني فيمن توليت ، واجعلني من المقبولين .

- اللهم إني أسألك أن تستجيب دعوة في قلبي أنت أعلم بها مني.

- اللهم إنا نسألك البركة في صحتنا وعافيتنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا ونسألك البركة في أعمارنا في طاعتك ، ونسألك البركة في كل شيء ونسألك حسن الخاتمة.

دعاء اليوم 15 رمضان

اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين. اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، ويسر لي أمري بأحسن التياسير. اللهم أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ. رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ. اللهم لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ. اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ . اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

اليوم النصف من رمضان 2024

نشهد الآن اليوم النصف من رمضان 2024 م، منذ الفجر بعدما ودعنا ليلة النصف من رمضان أمس الأحد ، والتي امتدت من المغرب إلى فجر اليوم الإثنين الموافق 15 من رمضان 1445هـ ، و25 من مارس 2024م، ويمتد يوم النصف من رمضان 2024 إلى أذان المغرب.



