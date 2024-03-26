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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة سارة من وزارة النقل لجماهير مباراة مصر وكرواتيا اليوم ..تفاصيل

مباراة مصر وكرواتيا
مباراة مصر وكرواتيا

علقت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، على مباراة مصر وكرواتيا اليوم، قائلة: المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الكرواتي بنهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وأضافت فاتن عبدالمعبود خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة النقل أعلنت عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير من الميادين العامة إلى استاد المباراة، وذلك تسهيلا على الجماهير.

واسترسل الإعلامي أحمد دياب، اللقاء اليوم هو ثاني لقاء يجمع المنتخبين تاريخيا، حيث شهد اللقاء الاول تعادل المنتخبين 2/2 بقدم حسام حسن.

وأكدت الإعلامية نهاد سمير، أن البطولة ودية شرفية، ولكنها قوية للغاية، ذلك لما تضمه من منتخبات.

مصر وكرواتيا مباراة مصر وكرواتيا الإعلامية فاتن عبدالمعبود بطولة كأس عاصمة مصر حسام حسن

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