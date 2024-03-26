الإصلاح والنهضة: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار صائب رغم تأخره

رحب هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار وقف إطلاق النار الذي صدر عن مجلس الأمن اليوم واصفا القرار بالصائب رغم تأخره عدة شهور على حد وصفه.

وأضاف عبد العزيز بأن مجلس الأمن بقراره هذا يتبنى رؤية الدولة المصرية والتي كان قد أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر السلام بالقاهرة الذي عقد في أعقاب الحرب في غزة بوقت قصير.

وأكد عبد العزيز بأن الموقف الأمريكي بالامتناع عن التصويت يعد موافقة ضمنية على ما طرحته مصر وأصرت عليه في أكثر من مناسبة وتحملت في سبيله العديد من الضغوطات الدولية في أعقاب أحداث ٧ أكتوبر.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي بأن يعيد حساباته فيما يتعلق بآليات التصويت الأممية وكذلك أن يراجع كافة الأعراف الدولية التي وقفت عاجزة عن حماية المدنيين في غزة بسبب صوت واحد معترض مؤكدا على أنه لا يصح أن يصبح مصير العالم رهينا بقوة واحدة أو صوت واحد.