600 كيلو أرز و1200 كيلو فراخ.. منظمو أشهر إفطار جماعي بالمطرية يرون التفاصيل

قال بلال محمد، أحد منظمي الإفطار الجماعي في المطرية، إن الإفطار في بدايته بدأ بعدد قليل، متابعا: فكرة الإفطار بدأت منذ 2012.

وأكمل خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: لدينا مطعم خاص في الشارع لتجهيز الكميات الكبيرة، وبعض الأطعمة يتم تجهيزها داخل المنازل.

واسترسل:" جهزنا السنة دي ٦٠٠ كيلو أرز و١٢٠٠ كيلو شيش طاووق"، متابعا: كل الطعام يأتي من تبرعات ذاتية.

وأضاف مصطفى أحمد، أحد منظمي الإفطار: مع مرور السنوات كان عدد الحضور أكبر وأكبر، متابعا: إفطار الأمس شهد إضافة بعض الرسومات.

وأكمل: إفطار الأمس شهد حضور للعديد من الشخصيات، أبرزهم الشيخ أسامة الأزهري.

ولفت إلى أن الإفطار عبارة عن أرز وفراخ ومحشي وعصائر وقطايف ومياه، مسترسلا:" إفطار الأمس شهد وجود 600 كيلو محشي".