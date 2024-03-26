عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

صدى البلد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حالياً، لإطلاق وحدات سكنية جديدة ضمن برنامج «مسكن». 

وحددت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شروط التقديم على شقق الطرح الأول لبرنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة، ومن ضمنها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف.

أسعار شقق جنة 2023.. طريقة التقديم على الوحدات السكنية المطروحة على موقع بنك التعمير والإسكان
شقق برنامج مسكن

شقة بمقدم 25 ألف جنيه

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه الوحدات في مناطق مختلفة بما في ذلك رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة، ويشمل الطرح أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام.

ويشمل طرح برنامج مسكن، والتي تمتد إلى رشيد وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة، أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، وتبلغ قيمة الحجز للمشروع 25 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات تلفزيونية للخبير العقاري محمود داوود.

1- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج مسكن مباشرة من الرابط التالي:

 https://reserve.newcities.gov.eg/

2- كتابة البيانات المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

3- إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

4- اختيار الدور المرغوب في حجزه (أرضي / متكرر / أخير).

5- اضغط على «أرغب في التقدم» وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

6- سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك.

قبل قرار الحجز.. تفاصيل سداد شقة بـ"جنة" في القاهرة الجديدة | مصراوى
شقق برنامج مسكن

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

  • أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.
  • ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.
  • أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.
  • يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية.

أماكن طرح شقق برنامج مسكن

ومن جانبه، قال الخبير العقاري ، محمود داوود، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع «مسكن»، لافتا إلى أن هذا الطرح يختلف عن الطروحات السابقة.

وأضاف داوود، خلال مداخلة تليفزيونية أن الطرح هو رسالة من الدولة المصرية بأنها تعي اهتماما كبيرا بمختلف المناطق في الجمهورية، موضحا أن طرح وزارة الإسكان الحالي يمتد إلى رشيد والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط، والاهتمام الكبير بأسيوط، والرد على تهميش الصعيد من الطروحات الخاصة الوحدات السكنية.

كما أكد داوود أن طرح وزارة الإسكان الجديد يشمل أكثر من مستوى، ويمتد على مدار عام، لافتا إلى أن الهدف هو توفير مسكن يليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حددت طرق السداد ودفع قيمة الأقساط التي تصل من 5 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن قيمة الحجز لمشروع مسكن تصل إلى 25 ألف جنيه.

شقق برنامج مسكن مسكن شقق برنامج مسكن وزارة الاسكان وحدات سكنية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

موضوعات متعلقة

الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتوفر أكثر من 2000 شقة لمحدودي الدخل| تفاصيل

احجز الآن.. شقق تصل لـ 140 متر بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية

موعد تسليم شقق الإسكان بمدينة العبور الجديدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

نهائي كأس العاصمة.. مدرب كرواتيا يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة منتخب مصر

"عصابات مخدرات".. نجم منتخب الأرجنتين يتلقى تهديدات داخل منزل عائلته

بدء محاكمة المتهمين بسرقة فيلا الفنانة ميرهان حسين.. فيديو

لا شكاوى والأسئلة واضحة| شاهد صور انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة

جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ