بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حالياً، لإطلاق وحدات سكنية جديدة ضمن برنامج «مسكن».

وحددت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شروط التقديم على شقق الطرح الأول لبرنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة، ومن ضمنها ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح، وأن يكون له أهلية التصرف.

شقق برنامج مسكن

شقة بمقدم 25 ألف جنيه

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه الوحدات في مناطق مختلفة بما في ذلك رشيد، وغرب أسيوط، والمنصورة الجديدة، ويشمل الطرح أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام.

ويشمل طرح برنامج مسكن، والتي تمتد إلى رشيد وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة، أكثر من مستوى ويمتد على مدار عام، وتبلغ قيمة الحجز للمشروع 25 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات تلفزيونية للخبير العقاري محمود داوود.

1- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج مسكن مباشرة من الرابط التالي:

https://reserve.newcities.gov.eg/

2- كتابة البيانات المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.

3- إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

4- اختيار الدور المرغوب في حجزه (أرضي / متكرر / أخير).

5- اضغط على «أرغب في التقدم» وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

6- سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك.

شقق برنامج مسكن

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيا مصري الجنسية.

ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.

يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.

وسبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية.

أماكن طرح شقق برنامج مسكن

ومن جانبه، قال الخبير العقاري ، محمود داوود، إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع «مسكن»، لافتا إلى أن هذا الطرح يختلف عن الطروحات السابقة.

وأضاف داوود، خلال مداخلة تليفزيونية أن الطرح هو رسالة من الدولة المصرية بأنها تعي اهتماما كبيرا بمختلف المناطق في الجمهورية، موضحا أن طرح وزارة الإسكان الحالي يمتد إلى رشيد والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط، والاهتمام الكبير بأسيوط، والرد على تهميش الصعيد من الطروحات الخاصة الوحدات السكنية.

كما أكد داوود أن طرح وزارة الإسكان الجديد يشمل أكثر من مستوى، ويمتد على مدار عام، لافتا إلى أن الهدف هو توفير مسكن يليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حددت طرق السداد ودفع قيمة الأقساط التي تصل من 5 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن قيمة الحجز لمشروع مسكن تصل إلى 25 ألف جنيه.